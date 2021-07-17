Комиссия по расследованию инцидента с Ан-28 начала работу в Томской области
Федеральная комиссия по расследованию причин жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области приступила к работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
«Члены федеральной комиссии прибыли в Томск. Сегодня они приступили к работе», - отметил собеседник агентства.
Ранее заместитель губернатора Игорь Толстоносов сообщил, что оценку инциденту даст комиссия с участием представителей авиакомпании «Сила», министерства транспорта и Росавиации.
Напомним, летевший по маршруту «Кедровый - Томск» самолет Ан-28 включил аварийный маяк и пропал с радаров, позднее стало известно, что воздушное судно совершило жесткую посадку в Бакчарском районе. На борту находились 18 человек, все они живы. Два человека получили травмы и были госпитализированы, они по-прежнему остаются в больнице. Следственное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело по факту происшествия.
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