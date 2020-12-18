Командующего ВВС Украины заподозрили в халатности в связи с авиакатастрофой под Харьковом
Государственное бюро расследований Украины считает, что к крушению Ан-26 под Харьковом привела халатность главкома ВВС страны Сергея Дроздова, сообщает «Интерфакс».
По словам начальника отдела ГСУ ГБР Вадима Примайчока, следствие также подозревает в халатности руководителя полётов воинской части, осуществлявшего управление полётами в день катастрофы, и командира части, с нарушениями утвердившего план полётов.
Военный самолет с 20 курсантами и семью офицерами Харьковского университета Воздушных сил разбился при заходе на посадку в аэропорту Чугуева 25 сентября. Жертвами трагедии стали 26 человек.
По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия».
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