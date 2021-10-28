Коляска с ребенком в Москве попала под строительные ограждения
28 октября 202121:20
Строительные ограждения упали на детскую коляску с 11-месячным ребенком внутри. Об этом написала столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на северо-востоке Москвы около дома по улице Молодцова. Отмечается, что строительные ограждения были установлены вокруг строящегося здания.
Ребенок был госпитализирован. По факту происшествия проходит прокурорская проверка.
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28 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru