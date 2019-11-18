Коллекцию элитных часов похитили у международного судьи
18 ноября 201914:28
Из дома международного судьи по конкуру Федерации конного спорта грабители похитили коллекцию элитных часов. Как уточняет сайт KP.Ru, кража была совершена в Подмосковье.
Мужчина обратился в полицию в ночь на воскресенье. Он сообщил, что в его коттедж проник злоумышленник и похитил металлический ящик, который выполнять функцию сейфа. В нем находились дорогие мужские наручные часы, а также 30 тысяч евро. Общая сумма ущерба, по предварительным данным, составила 3 170 250 рублей.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: pixabay.com
Горячие новости
- Москвичей предупредили об аномально высоком давлении
- Сенатор: Возврат судов показывает умение России и Украины договариваться
- Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
- Экс-депутат Рады: На Украине нет согласия о будущем Донбасса
- Путин может посетить Египет в 2020 году