Коллекцию элитных часов похитили у международного судьи

Из дома международного судьи по конкуру Федерации конного спорта грабители похитили коллекцию элитных часов. Как уточняет сайт KP.Ru, кража была совершена в Подмосковье.

Мужчина обратился в полицию в ночь на воскресенье. Он сообщил, что в его коттедж проник злоумышленник и похитил металлический ящик, который выполнять функцию сейфа. В нем находились дорогие мужские наручные часы, а также 30 тысяч евро. Общая сумма ущерба, по предварительным данным, составила 3 170 250 рублей.

