Количество жертв разрушения Каховской ГЭС выросло до 35

Выросло количество жертв разрушения Каховской ГЭС, сообщает «РЕН ТВ».

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В настоящее время известно о 35 погибших. Как сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в регионе продолжается ликвидация последствий наводнения. Врачи вакцинируют население, ведется выплата компенсаций, дезинфекция кладбищ и улиц, а также восстановление энергоснабжения.

Как стало известно ранее, Херсонская область постепенно приходит в норму после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Воронцова
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