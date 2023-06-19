Количество жертв разрушения Каховской ГЭС выросло до 35

В настоящее время известно о 35 погибших. Как сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в регионе продолжается ликвидация последствий наводнения. Врачи вакцинируют население, ведется выплата компенсаций, дезинфекция кладбищ и улиц, а также восстановление энергоснабжения.

Как стало известно ранее, Херсонская область постепенно приходит в норму после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

