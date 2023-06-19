Количество жертв разрушения Каховской ГЭС выросло до 35
19 июня 202300:34
Выросло количество жертв разрушения Каховской ГЭС, сообщает «РЕН ТВ».
В настоящее время известно о 35 погибших. Как сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в регионе продолжается ликвидация последствий наводнения. Врачи вакцинируют население, ведется выплата компенсаций, дезинфекция кладбищ и улиц, а также восстановление энергоснабжения.
Как стало известно ранее, Херсонская область постепенно приходит в норму после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru