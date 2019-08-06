Количество пострадавших в Ачинске возросло до 12

Как сообщает РЕН ТВ, граждане, которые были ранее госпитализированы, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Сообщается, что к утру вторника, 6 августа, из Ачинска уже эвакуированы около четырех тысяч человек. Кроме того, в пункты временного размещения были доставлены жители близлежащих деревень. На данный момент, сотрудники МЧС и спасатели обследуют эвакуированные села.

Также в район происшествия были переброшены саперы, пожарные, спецтехника и новейшие роботы для тушения пожара, а также разминирования оставшихся снарядов.

Как отмеечает «Свободная пресса», на место ликвидации пожара также прибыли замглавы Министерства обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Накануне в военной части по Ачинском в Красноярском крае произошел пожар и взрыв. По данным СМИ, ЧП случилось на артиллерийском складе. В окрестностях объявлена эвакуация населения. Полковник в отставке Михаил Тимошенко в эфире НСН объяснил, из-за чего происходят такие инциденты.

