Количество пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 39
Пострадали при обрушении металлического перехода на предприятии в подмосковном Ступине 39 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
«По уточненным данным, количество пострадавших — 39 человек», — цитирует Газета.ru сообщение ведомства.
Почти половина – 18 человек – находятся в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что в цехе предприятия FM Logistic рухнул металлический пешеходный переход. Пострадали работники компании, многие из них – граждане стран СНГ.
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