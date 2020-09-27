Количество пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 39

Пострадали при обрушении металлического перехода на предприятии в подмосковном Ступине 39 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Губернатор Воробьев поручил помочь пострадавшим после обрушения перехода в Ступине

«По уточненным данным, количество пострадавших — 39 человек», — цитирует Газета.ru сообщение ведомства.

Почти половина – 18 человек – находятся в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в цехе предприятия FM Logistic рухнул металлический пешеходный переход. Пострадали работники компании, многие из них – граждане стран СНГ.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ПодмосковьеПроисшествиеПострадавшие
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