Количество погибших в ДТП на Алтае возросло до 8 человек
26 октября 201910:17
Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия на Алтае увеличилось до восьми человек. Уточняется, что шесть человек скончались на месте. Еще один гражданин погиб уже в машине скорой помощи, еще один человек - в калманской ЦРБ.
На данный момент состояние здоровье пяти пострадавших в ДТП на Алтае врачи оценивают, как тяжелое.
Уточняется, что по факту происшествия заведено уголовное дело.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДТППроисшествиеАлтай
Горячие новости
- Количество погибших в ДТП на Алтае возросло до 8 человек
- Минобороны опровергло информацию об обострении ситуации на северо-востоке Сирии
- WSJ: Россия заслужила успех на Ближнем Востоке
- Баскетболисты ЦСКА одержали четвертую победу подряд в Евролиге
- Три фигуранта по делу о пожаре в «Зимней вишне» освобождены из СИЗО