Количество погибших в ДТП на Алтае возросло до 8 человек

Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия на Алтае увеличилось до восьми человек. Уточняется, что шесть человек скончались на месте. Еще один гражданин погиб уже в машине скорой помощи, еще один человек - в калманской ЦРБ.

На данный момент состояние здоровье пяти пострадавших в ДТП на Алтае врачи оценивают, как тяжелое.

Уточняется, что по факту происшествия заведено уголовное дело.

