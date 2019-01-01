Количество отравившихся едой из вендинговых автоматов выросло до 91 человека
Количество отравившихся едой из автоматов сети Healthy food в столице увеличилось до 91 человека, двое из 37 ранее госпитализированных продолжают лечение, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
У всех диагностирована острая кишечная инфекция, у 58 заболевших установлен сальмонеллез. Рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медпомощью, сообщает Агентство «Москва».
Сальмонеллёз — острое инфекционное антропозоонозное заболевание, вызываемое сальмонеллами и характеризующееся, в общем случае, развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.
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