Количество отравившихся едой из вендинговых автоматов выросло до 91 человека

По делу о гибели детей в Хабаровском крае в халатности подозревается сотрудник МЧС К надзорным органам появляется очень много вопросов - сенатор от Хабаровского края Адвокат Трунов видит в действиях губернатора Фургала состав преступления Нужна ли монополия государства на организацию детского отдыха?