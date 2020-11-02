«Колбасного короля» застрелили из арбалета в Подмосковье

Владелец компании «Мясная империя» Вячеслав Маругов, которого называли «колбасным королем», был застрелен из арбалета на территории собственного участка. Об этом пишет «РЕН ТВ».

Преступники напали на бизнесмена в бане. Сообщается, что вместе с ним находилась женщина, которой удалось сбежать через окно и вызвать полицию.

Убийцам скрылись с места преступления на машине с заклеенными номерами. Сотрудники ППС смогли догнать машину, но преступникам удалось скрыться в лесополосе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным телеканала, главным подозреваемым в убийстве является бывший сотрудник Маругова.

