Кирилла Кокорина оштрафовали за неповиновение полиции

Пресненский суд Москвы признал брата футболиста Александра Кокорина Кирилла виновным в неподчинении законным требованиям сотрудника полиции, сообщает ТАСС.

Кокорина-младшего оштрафовали на четыре тысячи рублей. По этой же статье к такому же штрафу был приговорён его друг Карен Григорян.

Ранее адвокат Кокорина Вячеслав Барик рассказал, что инцидент произошёл у Центра международной торговли в Москве. Молодые люди припарковались рядом с местом, которое был оцеплено полицейскими, сообщает RT.

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ФОТО: pxhere.com
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