Кинооператор Юрий Райский умер в 66 лет

Советский и российский кинооператор Юрий Райский умер в возрасте 66 лет. Об этом в Facebook сообщил коллега умершего Владимир Денисов, передает РИА Новости.

Причину смерти Райского Денисов не назвал. Как пишет «Российская газета», в последнее время оператор сильно болел.

Райский является выпускником ВГИКа 1978 года. С 1980-го года работал оператором «Мосфильма». Среди операторских работ Райского сериалы «Бригада», «Убойная сила», фильмы «Бой с тенью», «Присутствие» и другие.

