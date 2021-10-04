Кинооператор Юрий Райский умер в 66 лет
Советский и российский кинооператор Юрий Райский умер в возрасте 66 лет. Об этом в Facebook сообщил коллега умершего Владимир Денисов, передает РИА Новости.
Причину смерти Райского Денисов не назвал. Как пишет «Российская газета», в последнее время оператор сильно болел.
Райский является выпускником ВГИКа 1978 года. С 1980-го года работал оператором «Мосфильма». Среди операторских работ Райского сериалы «Бригада», «Убойная сила», фильмы «Бой с тенью», «Присутствие» и другие.
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