Кенийский подросток долетел «зайцем» под шасси самолета в Нидерланды и выжил
Подросток из Кении выжил при перелете «зайцем» из Англии в Нидерланды в отсеке для шасси. Об этом сообщает The Mirror.
Издание пишет, что 16-летнего нелегального пассажира с сильным переохлаждением обнаружили после приземления самолета в аэропорту города Бек в провинции Лимбург. Кенийский «заяц» прибыл на грузовом самолете Airbus A330 авиакомпании Turkish Airlines.
В аэропорту заявили, что молодому человеку очень повезло. По статистике, люди, которые успевают прицепиться к шасси, чаще всего погибают от холода.
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