Казанского стрелка перевели в психиатрическую больницу
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников заявил, что устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева перевели в психиатрическую больницу, сообщает ТАСС.
«Согласно нашей информации... обвиняемый... в настоящий момент переведен в психиатрическую больницу ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве», - уточнил Мельников.
Ранее в ОНК рассказали, что экспертиза института имени Сербского признала невменяемым Ильназа Галявиева, сообщает «Свободная пресса». Позже в Следственном комитете РФ данную информацию опровергли, отметив, что экспертиза ещё не завершена
Галявиев утром 11 мая 2021 года устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, сообщает Ura.ru. В результате погибли девять человек, в том числе семеро детей, ещё 23 получили ранения.
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