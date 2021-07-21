Казанского стрелка перевели в психиатрическую больницу

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников заявил, что устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева перевели в психиатрическую больницу, сообщает ТАСС.

«Согласно нашей информации... обвиняемый... в настоящий момент переведен в психиатрическую больницу ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве», - уточнил Мельников.

Ранее в ОНК рассказали, что экспертиза института имени Сербского признала невменяемым Ильназа Галявиева, сообщает «Свободная пресса». Позже в Следственном комитете РФ данную информацию опровергли, отметив, что экспертиза ещё не завершена

Галявиев утром 11 мая 2021 года устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, сообщает Ura.ru. В результате погибли девять человек, в том числе семеро детей, ещё 23 получили ранения.

