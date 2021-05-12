Следователь: «Казанскому стрелку» может грозить пожизненное заключение

В Советском районном суде Казани в среду начался процесс над Ильназом Галявиевым, обвиняемым в массовом убийстве школьников 11 мая.

Следователь попросил арестовать обвиняемого на два месяца, ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ "убийство".

По его словам, Галявиеву может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. При этом не планируется рассматривать дело в особом порядке, поэтому обвиняемому не стоит ждать смягчения наказания даже в случае раскаяния.

По данным следствия, Галявиев установил около кабинета английского языка самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Кроме того, он успел произвести в школе не менее 17 выстрелов.

Со своей стороны, прокурор заявил, что Галявиев полностью признал вину.

Сам Галявиев, в частности, заявил, что не имеет тяжелых заболеваний. Между тем, в Следственном комитете РФ ранее сообщали, что у него диагностировано заболевание головного мозга.

В информации, размещенной на сайте ведомства, говорится, что ранее молодой человек неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. В прошлом году медики поставили ему диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

При этом на учетах у психиатра и нарколога Галявиев не состоял. Однако близкие с начала этого года отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.

Следователи также отметили, что стрелок в настоящее время ведет себя неадекватно, что «препятствует полноценному проведению следственных действий с ним».

В результате стрельбы в школе №175 в Казани, которую устроил 11 мая утром 19-летний Ильназ Галявиев, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семеро восьмиклассников. Власти Татарстана подтвердили гибель двух учителей. 23 пострадавших остаются в больницах. Девятерых из них эвакуировали на самолете из Казани в Москву.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура, во всех школах Казани занятия сегодня отменены. Атаковавший гимназию задержан, первые показания он давал накануне.

