Супруг Нэнси Пелоси пострадал в результате нападения

В сообщении говорится, что нападавший вломился в резиденцию Пелоси и напал на её 82-летнего супруга Пола. Отмечается, что спикера в это время не было в Сан-Франциско.



«Нападавший задержан, мотивы нападения выясняются. Г-н Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывается первоклассная медицинская помощь... Спикер и ее семья благодарны спасателям и медицинским работникам и просят о конфиденциальности», - говорится в заявлении.

Ранее несколько помидоров кинули в президента Франции Эммануэля Макрона во время его поездки в регион Иль-де-Франс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

