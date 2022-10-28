Супруг Нэнси Пелоси пострадал в результате нападения
Нападение на дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси произошло в Сан-Франциско, сообщает пресс-служба американского политика.
В сообщении говорится, что нападавший вломился в резиденцию Пелоси и напал на её 82-летнего супруга Пола. Отмечается, что спикера в это время не было в Сан-Франциско.
«Нападавший задержан, мотивы нападения выясняются. Г-н Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывается первоклассная медицинская помощь... Спикер и ее семья благодарны спасателям и медицинским работникам и просят о конфиденциальности», - говорится в заявлении.
Ранее несколько помидоров кинули в президента Франции Эммануэля Макрона во время его поездки в регион Иль-де-Франс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 606 / сут.
Умерли
390 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 685 / сут.
- В Санкт-Петербурге оповестили всех граждан, подлежащих мобилизации
- СМИ: Собчак не проходит подозреваемой по делу о вымогательстве
- Матвиенко выступила против запрета на выезд россиян из страны
- Набиуллина: ВВП России начнет расти с июля 2023 года
- Супруг Нэнси Пелоси пострадал в результате нападения
- Польша потребует от России возмещения потерь, понесённых в годы Второй мировой войны
- Дмитрий Медведев пожелал Илону Маску удачи с Twitter
- СМИ: в Архангельской области контрактник на грузовике сбил колонну срочников
- Актер Смольянинов оштрафован за дискредитацию ВС РФ
- ВС РФ уничтожили более 180 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru