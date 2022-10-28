Супруг Нэнси Пелоси пострадал в результате нападения

Нападение на дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси произошло в Сан-Франциско, сообщает пресс-служба американского политика.

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В сообщении говорится, что нападавший вломился в резиденцию Пелоси и напал на её 82-летнего супруга Пола. Отмечается, что спикера в это время не было в Сан-Франциско.

«Нападавший задержан, мотивы нападения выясняются. Г-н Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывается первоклассная медицинская помощь... Спикер и ее семья благодарны спасателям и медицинским работникам и просят о конфиденциальности», - говорится в заявлении.

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ТЕГИ:ПроисшествиеНападениеКонгресс США
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