Капитанам катеров с россиянами на Пхукете предъявлено обвинение

Суд в Таиланде предъявил обвинения двум капитанам туристических катеров, которые врезались друг в друга накануне у острова Пхукет, в результате чего погибли двое детей из России. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов.

Морякам вменили неосторожное вождение, повлёкшее смерть одного или более лиц. По данным следствия, причиной катастрофы могло стать трехкратное превышение скорости обоими катерами, отмечает РИА ФАН. Из-под стражи капитанов отпустили под денежный залог.

Согласно законодательству королевства, по предъявленному обвинению им может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет или выплата штрафа в размере до 20 тысяч таиландских бат, сообщает Москва 24. Ранее сегодня стало известно, что власти Таиланда выплатят семье двух погибших детей более 4 миллионов таиландских бат (140 тысяч долларов), передают argumenti.ru.

Катера столкнулись накануне утром у восточного побережья Пхукета. Помиом погибших детей пострадали 20 российских туристов. Погибшими оказались брат и сестра 12 и 6 летиз Челябинска. Они отдыхали вместе с бабушкой и дедушкой. Путёвку семья приобретала в Челябинске, однако проживали родители с детьми в другом городе.

Попытки оживить детей после аварии попали на видео, сообщает Телеканал 360. Видео работы экстренной бригады медиков распространено одним из пхукетских изданий. На записи зафиксирован также момент столкновения катеров.

