Камеры зафиксировали путь убийцы мальчика в детсаду Нарьян-Мара

Полное видео с камер наблюдения в детском саду «Сказка», где зарезали шестилетнего мальчика, публикует Life.ru. На кадрах можно увидеть, подозреваемый проникает свободно на территорию и здание самого детского дошкольного учреждения.

Поднимаясь по лестнице на второй этаж, мужчина прячет нож в рукаве куртки, которую он расстёгивает. Несколько поколебавшись, злоумышленник направляется в сторону спальни старшей группы. Именно там был нанесён смертельный удар ножом в шею шестилетнему ребёнку, который в этот момент спал. После этого на видео полицейские выводят задержанного из сада.

Охрана пропустила предполагаемого убийцу, приняв за одного из родителей – ему открыли металлическую калитку дистанционно. На допросе 36-летний местный житель Денис Поздеев рассказал, что пошёл на убийство, ради исполнения заклинания о вечной жизни, которую ему обещали голоса в голове. Стало также известно, что подозреваемый состоит на учете в наркодиспансере в качестве хронического алкоголика.

Двоюродная сестра Поздеева рассказала Телеканалу «360», что ее дочери ходят в этот же детский сад. По признанию женщины, её родственник не работает, практически не выходит из-запоя, а также неоднократно лечился в психбольнице. Как-то раз он сам собирался свести счёты с жизнью.

