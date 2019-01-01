КамАЗ провалился в грунт в Москве. Видео
Движение автотранспорта ограничено и затруднено на Рязанском проспекте в Москве по правому и среднему рядам в сторону центра из-за провала грузовика под грунт. Об этом сообщает в Twitter Центр организации дорожного движения столицы.
Как передает РИА ФАН, ЧП случилось после столкновения легковой машины с КамАЗом. Самосвал в результате ДТП выехал на бордюр, что и привело к проседанию грунта.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Двое прохожих едва успели отбежать от грузовика. Автомобилистам настоятельно рекомендуют объезжать район аварии по другим дорогам.
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