КамАЗ провалился в грунт в Москве. Видео

Движение автотранспорта ограничено и затруднено на Рязанском проспекте в Москве по правому и среднему рядам в сторону центра из-за провала грузовика под грунт. Об этом сообщает в Twitter Центр организации дорожного движения столицы.

Как передает РИА ФАН, ЧП случилось после столкновения легковой машины с КамАЗом. Самосвал в результате ДТП выехал на бордюр, что и привело к проседанию грунта.