Калужанина приговорили к 5 годам колонии за одобрение теракта в соцсети

Пять лет и два месяца колонии общего режима получил житель Калуги за одобрение теракта в архангельском УФСБ. Об этом сообщает «Коммерсант».

Соответствующее решение вынес Второй Западный окружной военный суд Калуги.

По данным издания, прокурор требовал для подсудимого приговор на 6 лет и 1 месяц, в свою очередь защита настаивала на оправдании. Адвокат обвиняемого намерен обжаловать вынесенный приговор.

Напомним, взрыв в Архангельском УФСБ организовал 17-летний подросток 31 октября 2018 года. Юноша погиб, три сотрудника спецслужбы пострадали.



