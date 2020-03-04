Как минимум 25 человек стали жертвами торнадо в США
В американском штате Теннесси как минимум 25 человек стали жертвами серии торнадо. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал NBC. Погибшие обнаружены в четырёх округах — Патнам, Бентон, Уилсон и Дэвидсон. Десятки людей пострадали. По словам властей, число жертв может вырасти, так как поиски пропавших без вести и разбор завалов продолжаются.
В США уже заявили, что этот торнадо стал вторым в истории Теннесси по числу жертв.
В результате стихийного бедствия, которое обрушилось на штат в ночь на вторник, когда люди спали, более 50 тыс. домов и офисов были обесточены, в Нэшвилле повреждены около 45 зданий, сообщает РЕН ТВ.
В пятницу посетить пострадавшие от стихии районы намерен президент Дональд Трамп. Об этом сообщил Белый дом.
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