Кадыров прокомментировал беспорядки с чеченцами во Франции

Напомним, конфликт в городе вспыхнул после того, как местные наркоторговцы сильно избили чеченского подростка - таким образом якобы передали «сообщение» выходцам из Чечни. После этого в город приехали чеченцы из других регионов Франции, начались столкновения.

По словам Кадырова, это произошло, поскольку власти не смогли урегулировать ситуацию с "творящими беспредел наркоторговцами", которые избили подростка. Глава Чечни назвал действия чеченцев правильными, отметив, что они «заступились за своего друга».

Кадыров также добавил, что в сети можно найти поддержку в отношении чеченцев со стороны жителей французского города, которые также выступают против наркодельцов.

