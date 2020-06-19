Кадыров прокомментировал беспорядки с чеченцами во Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал беспорядки во французском городе Дижон с участием чеченской диаспоры. Об этом сообщает РИА Новости.

Выходцы из Чечни устроили беспорядки во Франции из мести

Напомним, конфликт в городе вспыхнул после того, как местные наркоторговцы сильно избили чеченского подростка - таким образом якобы передали «сообщение» выходцам из Чечни. После этого в город приехали чеченцы из других регионов Франции, начались столкновения.

По словам Кадырова, это произошло, поскольку власти не смогли урегулировать ситуацию с "творящими беспредел наркоторговцами", которые избили подростка. Глава Чечни назвал действия чеченцев правильными, отметив, что они «заступились за своего друга».

Кадыров также добавил, что в сети можно найти поддержку в отношении чеченцев со стороны жителей французского города, которые также выступают против наркодельцов.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:ФранцияЧечняКадыров
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