Кадыров: Помывшие ноги в православном источнике – не чеченцы
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором четверо мужчин со смехом чистят обувь в источнике при православном храме в Калининграде.
СМИ назвали попавших на видео «уроженцами Чечни». «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», - цитирует одного из них Ura.ru.
Кадыров написал в своем Телеграм-канале, что произошедшее – «не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у участников инцидента». Однако его проверка показала, что «герои» видео – не чеченцы, отметил глава Чечни.
Политик также призвал не делать акцент на национальности в подобных случаях. Нарушитель порядка и закона не может быть представителем национальности, поскольку действует не в его интересах, подчеркнул Кадыров.
После инцидента один из его участников извинился и пообещал, что больше такое не повторится, сообщает РЕН ТВ. «Мы не знали, что это такая серьезная вода и святая, я думал, это обычный кран и обычная вода», - написал он в соцсетях.
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