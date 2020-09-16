Кадыров: Помывшие ноги в православном источнике – не чеченцы

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором четверо мужчин со смехом чистят обувь в источнике при православном храме в Калининграде.

СМИ назвали попавших на видео «уроженцами Чечни». «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», - цитирует одного из них Ura.ru.

Кадыров написал в своем Телеграм-канале, что произошедшее – «не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у участников инцидента». Однако его проверка показала, что «герои» видео – не чеченцы, отметил глава Чечни.

Политик также призвал не делать акцент на национальности в подобных случаях. Нарушитель порядка и закона не может быть представителем национальности, поскольку действует не в его интересах, подчеркнул Кадыров.

После инцидента один из его участников извинился и пообещал, что больше такое не повторится, сообщает РЕН ТВ. «Мы не знали, что это такая серьезная вода и святая, я думал, это обычный кран и обычная вода», - написал он в соцсетях.

