Кадры падения канатоходца в цирке Тюмени попали в Сеть
Во время выступления в тюменском цирке канатоходец не удержал равновесия и сорвался с высоты. Кадры ЧП зрители опубликовали в социальных сетях.
На видео снят момент представления, когда канатоходец несет на плечах акробатку и начинает раскаиваться. Не удержав равновесия, он падает, хватаясь за канат, но срывается с высоты на манеж, приземляясь на ноги.
Пользователи предположили, что циркач работал без страховки.
«Какая-то верёвка всё-таки была к нему пристёгнута. Видимо, не сработала она», - пишет пользователь сообщества «Реальная Тюмень» в «Вконтакте» Елена Ефимова.
Партнерша канатоходца, опустившись на тросе, показывает рукой на место, где циркач не смог удержать равновесие.
В комментариях канатоходцу пожелали выздоровления, а также назвали настоящим артистом.
По данным местного портал 72.ru, первую помощь пострадавшему оказал дежурный врач. Артист получил травму ноги и был госпитализирован, сообщили в приемной цирка. Врачи выясняют характер травмы артиста, отмечает РИА Новости.
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