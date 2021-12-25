Кадры падения канатоходца в цирке Тюмени попали в Сеть

Во время выступления в тюменском цирке канатоходец не удержал равновесия и сорвался с высоты. Кадры ЧП зрители опубликовали в социальных сетях.

https://vk.com/video-165511674_456241072

На видео снят момент представления, когда канатоходец несет на плечах акробатку и начинает раскаиваться. Не удержав равновесия, он падает, хватаясь за канат, но срывается с высоты на манеж, приземляясь на ноги.

Пользователи предположили, что циркач работал без страховки.

«Какая-то верёвка всё-таки была к нему пристёгнута. Видимо, не сработала она», - пишет пользователь сообщества «Реальная Тюмень» в «Вконтакте» Елена Ефимова.

Партнерша канатоходца, опустившись на тросе, показывает рукой на место, где циркач не смог удержать равновесие.

В комментариях канатоходцу пожелали выздоровления, а также назвали настоящим артистом.

По данным местного портал 72.ru, первую помощь пострадавшему оказал дежурный врач. Артист получил травму ноги и был госпитализирован, сообщили в приемной цирка. Врачи выясняют характер травмы артиста, отмечает РИА Новости.

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ФОТО: скриншот с видео vk.com/real_tmn
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