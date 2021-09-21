Кабмин выделил около 18,5 млн рублей пострадавшим и семьям погибших при ЧП в Перми

Кроме того, глава кабмина добавил, что все пострадавшие в результате стрельбы в университете в Перми, находятся под наблюдением врачей и получают всё необходимое лечение. Те, кто находится в тяжелом состоянии, доставлены спецбортом МЧС в Москву. Он приземлился ранее во вторник в аэропорту Внуково.

При этом, четверо пострадавших при нападении на университет подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявили в Минздраве.

«В полете их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник Минздрава России», - отмечается в сообщении.

Накануне первокурсник Пермского государственного национального исследовательского университета устроил стрельбу в вузе. В результате ЧП погибли шесть человек, еще 28 пострадали.



