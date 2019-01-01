К Дмитрию Гудкову пришли с обысками

Обыск проходит в доме у политика Дмитрия Гудкова, заявил пресс-секретарь лидера Партии перемен Алексей Обухов.

Как рассказал «Интерфаксу» Геннадий Гудков, трое сотрудников были в полицейской форме, еще около семи - в штатском. У Гудкова-младшего искали материалы агитационного порядка, связанные с проведением митинга 27 июля.

Ранее Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

