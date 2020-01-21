Известный спасатель погиб в бассейне в Сыктывкаре

В Сыктывкаре во время плавания в бассейне фитнес-центра погиб Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников. Об этом РИА Новости сообщили в регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел 21 января. Как сообщили в Следственном комитете по республике Коми, по факту гибели 59-летнего мужчины организована процессуальная проверка. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти спасателя.

Как отмечает КомиОнлайн, Тропников с 2003 года был руководителем профессиональной аварийно-спасательной службы республики.

