Происшествия

Известный мотоблогер погиб в ДТП

10 июня23:33

33-летний мотоблогер Артем Болдырев (Болт), создатель ютуб-канала Moto Nexus, разбился насмерть на мотоцикле. ДТП произошло на платном участке трассы М4 «Дон», сообщается в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что на 69-м километре трассы М4 «Дон» в городском округе Домодедово произошло ДТП с участием мотоцикла BMW и легкового автомобиля «Fiat».

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ТЕГИ:ДТП