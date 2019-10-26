Известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье

После того, как рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в военной части в Забайкальском крае внезапно, он продолжил стрелять дальше, перезарядив оружие. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, сообщают РИА «Новости».



По словам собеседника, два офицера и шесть рядовых погибли сразу на месте. Еще два рядовых получили ранения в правую руку и живот, а также по касательной в затылок. Он также рассказал, что, в том числе, среди версий причин произошедшего рассматриваются неуставные отношения.

Напомним, что инцидент в воинской части 54160 произошел накануне вечером, при смене караула. Стрелявший Шамсутдинов был задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело.





