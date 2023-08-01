Известного российского баскетболиста Никиту Шабалкина избили в Химках

Российского баскетболиста и чемпиона Европы 2007 года Никиту Шабалкина избили в Подмосковье. Врачи диагностировали у спортсмена закрытую черепно-мозговую травму, сообщает Telegram-канал Mash.

Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили в центре Москвы

Нападение произошло в подмосковной деревне Голиково в микрорайоне «Золотые куполы». Стычка произошла у автомойки. Спортсмена били руками и ногами, из-за чего Шабалкин, по его словам, кратковременно потерял память. В результате драки врачам пришлось госпитализировать пострадавшего на носилках.

Ранее в мае хулиганы избили другого российского баскетболиста Алексея Шведа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Избиение

Горячие новости

Все новости

партнеры