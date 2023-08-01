Известного российского баскетболиста Никиту Шабалкина избили в Химках
Российского баскетболиста и чемпиона Европы 2007 года Никиту Шабалкина избили в Подмосковье. Врачи диагностировали у спортсмена закрытую черепно-мозговую травму, сообщает Telegram-канал Mash.
Нападение произошло в подмосковной деревне Голиково в микрорайоне «Золотые куполы». Стычка произошла у автомойки. Спортсмена били руками и ногами, из-за чего Шабалкин, по его словам, кратковременно потерял память. В результате драки врачам пришлось госпитализировать пострадавшего на носилках.
Ранее в мае хулиганы избили другого российского баскетболиста Алексея Шведа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru