Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили в центре Москвы

Защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа избили в центре Москвы, сообщает пресс-служба команды.

«Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что спортсмен не сможет сыграть в серии за третье место Единой лиги ВТБ. Накануне ЦСКА проиграл в серии «Локомотиву-Кубань» и впервые в истории соревнования не примет участия в финале турнира.

Ряд телеграм-каналов сообщают, что нападение произошло около ресторана на Большой Никитской улице в районе 23 часов. Скорую помощь вызвала его жена.

