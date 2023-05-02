Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили в центре Москвы
2 мая 202312:48
Защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа избили в центре Москвы, сообщает пресс-служба команды.
«Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что спортсмен не сможет сыграть в серии за третье место Единой лиги ВТБ. Накануне ЦСКА проиграл в серии «Локомотиву-Кубань» и впервые в истории соревнования не примет участия в финале турнира.
Ряд телеграм-каналов сообщают, что нападение произошло около ресторана на Большой Никитской улице в районе 23 часов. Скорую помощь вызвала его жена.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru