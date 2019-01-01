Происшествия
Ранее стало известно, что девочку с ушибами и травмами доставили из опекунской семьи в одну из больниц Ингушетии. Врачи зафиксировали у ребенка переломы и гангрену руки. Медикам удалось спасти сильно поврежденную руку. Возбуждено уголовное дело против тети ребенка.
Избитую в Ингушетии девочку доставили на лечение в центр Рошаля
5 июля23:29
Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку привезли из Назрани в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где она будет проходить лечение, сообщает Агентство «Москва». Ребенка сопровождала бригада республиканских медиков.
Ранее стало известно, что девочку с ушибами и травмами доставили из опекунской семьи в одну из больниц Ингушетии. Врачи зафиксировали у ребенка переломы и гангрену руки. Медикам удалось спасти сильно поврежденную руку. Возбуждено уголовное дело против тети ребенка.
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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Леонид Рошаль