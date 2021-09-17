Избирательный участок в Омске эвакуировали после сигнала о пожаре
В Омске пришлось эвакуировать избирательный участок, расположенный в одной из школ, после срабатывания противопожарной сигнализации. Членов комиссии вывели из здания вместе с документами, передает «Интерфакс».
Инцидент имел место на 264 участке в Кировском округе областного центра. В ходе проверки сотрудниками МЧС, выяснилось, что тревога была ложной. В здании школы не зафиксировано ни задымления, ни возгорания.
Члены избирательной комиссии уже вернулись на свои места и продолжили работу в штатном режиме.
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