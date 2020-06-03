Из «Жигулей» актёра-двойника Салаха в Москве украли аккумулятор
В российской столице ограбили 36-летнего египетского актёра, которого называют двойником футболиста сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамеда Салаха за похожую внешность. Как пишет KP.Ru, мужчина оставил свой ВАЗ-2105 в соседнем дворе в столичном районе Некрасовка, не найдя свободных парковочных мест у своего дома, а когда вернулся, в машине не было аккумулятора.
Полиция возбудила уголовное время дело о краже не сразу, говорится в материале. Пока воров не нашли.
Актёр рассчитывает, что вопрос решится: снимаясь в рекламе и сериалах, он зарабатывает мало, и денег у него хватило только на ВАЗ-2105.
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