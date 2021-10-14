Из-за тайфуна на Филиппинах погибли 30 человек
Тайфун на Филиппинах унес жизни 30 человек, еще трое пострадали, 14 человек пропали без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на филиппинский Госсовет по сокращению и управлению рисками стихийных бедствий.
Тайфун Маринг прошел на севере острова Лусон. Из-за стихии было эвакуировано 15 тысяч человек. В 110 городах наблюдались перебои с электроснабжением, несколько сот домов оказались повреждены, около ста разрушены. По предварительным подсчетам, ущерб от катаклизма составляет несколько десятков долларов США.
На данный момент тайфун покинул территорию Филиппин.
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