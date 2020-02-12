Из-за стрельбы военных США в Сирии погиб подросток

Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта, в результате чего погиб 14-летний подросток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Боренкова.

По данным агентства, еще один из гражданских людей ранен. Причиной открытия огня стал возникший конфликт между военными США и мирными жителями. Поводом, как пишет агентство, стало отклонение колонны США от маршрута, американские военные были остановлены правительственной армией Сирии.

Боренков заявил, что российские военные, прибывшие на место, смогли предотвратить эскалацию конфликта. Также они обеспечили выход военных США в пункт базирования в провинции Хасеке.







