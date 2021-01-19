Из-за снегопада 311 населенных пунктов Тверской области остались без света
Четыре района Тверской области были отключены от электросети из-за снегопада, 311 населенных пунктов остались без света. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информационно-аналитический центр Минэнерго РФ.
В поселениях Бежецкого, Калязинского, Весьегонского и Кимрского районов в общей сложности проживает около 4 970 человек. По данным агентства, мощность отключенных энергопотребителей составила 5,87 МВт. Причиной отключения стала авария, вызванная сильным снегопадом.
На месте работают специалисты аварийных служб. Минэнерго передает, что в восстановительных работах задействованы 102 бригады с 447 работниками, а также 102 единицы техники.
Агентство дополняет, что к 22:00 электроснабжение восстановлено в 20 населенных пунктах, население которых составляет около 700 человек. Также удалось подключить весь Весьегонский муниципальный округ.
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