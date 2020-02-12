Из-за пожара в шахте под Мурманском эвакуировали более 380 человек

В шахте под Мурманском произошел пожар, в результате чего были эвакуировано более 380 рабочих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Как сообщили агентству, спасатели ищут одного горнорабочего.

Инцидент произошел в шахте Кировского рудника АО "Апатит". Выясняется, что стало причиной возникновения пожара.



