Из-за пожара в шахте под Мурманском эвакуировали более 380 человек
12 февраля 202020:59
В шахте под Мурманском произошел пожар, в результате чего были эвакуировано более 380 рабочих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Как сообщили агентству, спасатели ищут одного горнорабочего.
Инцидент произошел в шахте Кировского рудника АО "Апатит". Выясняется, что стало причиной возникновения пожара.
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