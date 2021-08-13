Из-за пожара в историческом здании в Москве перекрыли часть Садового кольца
В Москве перекрыли две полосы движения по направлению к проспекту Академика Сахарова из-за пожара в трех квартирах жилого дома. Об этом рассказал московский дептранс в своем канале в Telegram.
Отмечается, что движение на северо-востоке Садового кольца затруднено на 0,8 км. При этом огонь в доме Афремова по адресу 19/1 по Садовой-Спасской удалось своевременно ликвидировать. В сообщении указано, что на месте работают оперативные службы.
Дептранс обратился к водителям с просьбой объезжать данный участок. ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах передает, что причиной пожара стало возгорание деревянных перекрытий на площади около 100 квадратных метров. В настоящий момент специалисты производят проливку здания.
Доходный дом Ф. И. Афремова был построен в 1906 году. Он отнесен к числу памятников архитектуры и является одной из первых высоток начала ХХ века в столице.
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