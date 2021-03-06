Из-за обрушения стены в санатории Кисловодска погиб человек
6 марта 202117:32
Один человек погиб в результате обрушения стены в санатории Кисловодска (Ставропольский край) на улице Реброва, 15.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба краевого главка МЧС.
Известно, что спасатели обнаружили труп погибшего мужчины.
На месте происшествия причины инцидента устанавливают представители МЧС и следственного комитета, а также кинологи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru