Из-за обрушения стены в санатории Кисловодска погиб человек

Один человек погиб в результате обрушения стены в санатории Кисловодска (Ставропольский край) на улице Реброва, 15.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба краевого главка МЧС.

Известно, что спасатели обнаружили труп погибшего мужчины.

На месте происшествия причины инцидента устанавливают представители МЧС и следственного комитета, а также кинологи.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Ставропольский КрайОбрушениеГибельМЧСМЧС РФ
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