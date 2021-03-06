Из-за обрушения стены в санатории Кисловодска погиб человек

Один человек погиб в результате обрушения стены в санатории Кисловодска (Ставропольский край) на улице Реброва, 15.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба краевого главка МЧС.

Известно, что спасатели обнаружили труп погибшего мужчины.

На месте происшествия причины инцидента устанавливают представители МЧС и следственного комитета, а также кинологи.

