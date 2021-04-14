Из-за ледового затора в башкирском селе подтопило 65 домов

В башкирском селе Месягутово произошло подтопление 65 домов с населением в 218 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

По данным комитета, наводнение было вызвано ледовым затором длиной в 2,5 км на реке Ай. Отмечается, что глава республики Радий Хабиров выехал в Дуванский район. По имеющимся данным, в подтопленных домах проживает 71 ребенок. Подтоплены не только дома, но и дворовые территории.

Сотрудники МЧС провели эвакуацию людей из зоны подтопления. Пострадавшим также организовали горячее питание. В спортивной школе по улице Электрической создали пункт временного размещения. Отмечается, что для граждан работает Единая дежурно-диспетчерская служба.

В район также направлены специалисты Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС для устранения затора. Отмечается, что во вторник 13 апреля затор прорвало, уровень воды упал, поэтому проводить взрывы не потребовалось.

