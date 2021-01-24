Из-за дыма в парламенте Великобритании сработала пожарная сигнализация

В Вестминстерском дворце Великобритании сработала пожарная сигнализация. Над зданием, где проходят заседания британского правительства, виднеется дым, сообщает Express.

Пользователи выкладывают в Сеть видео с места событий, на которых заметно, что над дворцом поднимается дым, пишет Газета.ru.

В палате общин парламента страны журналистам пояснили, что это «просто пар». При этом причина, по которой сработала пожарная сигнализация, не объяснили. Лондонские пожарные также не подтвердили факт возгорания, уточнив, что не обладают соответствующей информацией.

