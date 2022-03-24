Из-за человека на путях на серой ветке московского метро перестали ходить поезда

На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена приостановлено движение поездов от станции «Серпуховская» до станции «Боровицкая». Об этом сообщает Тelegram-канал департамента транспорта столицы.

По данным источника, причиной остановки движения на серой ветке стало попадание на пути человека.

При этом отмечается, что в обратном направлении поезда отправляются с увеличенным интервалом.

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