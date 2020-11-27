Из-за беспорядочной стрельбы в Неваде погиб человек, четверо ранены

Один человек погиб и четверо получили ранения при беспорядочной стрельбе в американском штате Невада, передает CNN со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что по подозрению в убийстве задержаны двое подозреваемых. Полицейским департамент сообщил, что получил сообщения о стрельбе в разных районах города Хендерсон. По предварительным данным, травмы госпитализированных после стрельбы пострадавших не представляют угрозу для жизни.

Полиция считает, что подозреваемые разъезжали по городу на машине и открывали огонь по неизвестным прохожим. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали белых мужчину и женщину в возрасте 20-30 лет по обвинениям, не связанным со стрельбой.

