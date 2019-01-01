Происшествия
Движение транспорта в результате ДТП перекрыто по трем полосам из пяти.
Из-за аварии на МКАДе перекрыто движение по трем полосам
19 июня21:51
Трое детей и один взрослый пострадали при столкновении четырех легковых автомобилей на 12-м километре МКАД на юго-востоке Москвы, сообщает РИА «Новости».
Движение транспорта в результате ДТП перекрыто по трем полосам из пяти.
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