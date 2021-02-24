Из военной части в Ленобласти сбежал контрактник
Военнослужащий по контракту сбежал из части в Выборгском районе Ленинградской области, передает «Интерфакс».
По данным агентства, 25-летний контрактник покинул часть 19 февраля, с 23 февраля к его поискам подключили полицию.
Ранее он писал матери, что хочет покинуть Россию, возможно, он направился на Украину. По последним данным геолокации, он находился в Краснодарском крае у границы порта «Кавказ».
Как сообщало ранее RT, по итогам 2020 года число контрактников почти в два раза (1,8) превышает численность призывников.
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