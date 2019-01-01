Из ТЦ в Москве, возле которого горит АЗС, эвакуируют людей

Торговый центр «Новомосковский», расположенный в Новой Москве, эвакуируют из-за пожара на заправке, расположенной неподалеку. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах. Отмечается, что в небо взметнулся факел высотой 20 метров. В результате ЧП пострадал один человек. Некоторые СМИ сообщают об одном погибшем.

По предварительным данным, на заправке горят две емкости по 20 кубометров каждая. Также огнём охвачены две строительные бытовки.

На месте ЧП работают пожарные и медики. Очевидцы утверждают, что сначала услышали сильный хлопок, после чего станция начала полыхать. Как отмечает АГН Москва, площадь пожара на автомобильной газозаправочной станции в поселении Московский в ТиНАО составляет 100 кв. м.

