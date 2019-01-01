Из шахты в ЛНР извлекли тело ещё одного горняка

Как подчёркивает «Интерфакс», депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко высказал мнение о том, что украинское правительство должно оказать поддержку семьям горняков, погибших в результате взрыва на шахте в ЛНР.

Напомним, взрыв метана произошел на шахте «Схидкарбон» в поселке Юрьевка. В этот момент в забое находились 17 горняков. Ранее в МЧС России заявили, что направили в ЛНР спасателей для помощи местным коллегам.



