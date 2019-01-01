В ЛНР подтвердили гибель двух шахтеров

Чрезвычайное происшествие на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе провозглашенной Луганской народной республики унесло жизни двух горняков, еще 15 человек числятся пропавшими без вести, сообщила глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

Авария произошла утром 25 апреля. Подробности ЧП не уточняются.

Потребителями добываемого на шахте «Схидкарбон» угля являются Алчевский металлургический комбинат, а также металлургические предприятия Макеевки и Енакиево Донецкой народной республики, передает ТАСС.

