Из-под лавины в Карачаево-Черкесии спасли женщину

Из-под снежных завалов в горах Домбая Карачаево-Черкесии спасатели вытащили женщину. Ее передали в руки медиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Ранее сообщалось, что лавина сошла на горнолыжную трассу. Под завалами могут находиться до 12 человек, по другим данным - до 20 человек, в том числе дети.

К поисково-спасательным работам на месте схода лавины собираются привлечь 172 человека, сообщает РЕН ТВ.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Иванов
ТЕГИ:Карачаево-черкесияЛавина
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