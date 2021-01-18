Из-под лавины в Карачаево-Черкесии спасли женщину
18 января 202115:55
Из-под снежных завалов в горах Домбая Карачаево-Черкесии спасатели вытащили женщину. Ее передали в руки медиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Ранее сообщалось, что лавина сошла на горнолыжную трассу. Под завалами могут находиться до 12 человек, по другим данным - до 20 человек, в том числе дети.
К поисково-спасательным работам на месте схода лавины собираются привлечь 172 человека, сообщает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru